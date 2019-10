Mattinata di ritardi e disagi causati dal maltempo per i pendolari comaschi che si muovono sulle linee ferroviarie gestite tra Trenord.

Ritardi e disagi sulle linee ferroviarie

Non inizia bene la settimana per i pendolari comaschi. Si registrano infatti ritardi sulle linee del territorio in questo lunedì 21 ottobre.

In primis sulla Lecco-Molteno-Como; Trenord avvisa infatti tramite il proprio sito che “a causa dei danni causati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria, sono previsti ritardi fino a circa 15 minuti. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione”.

Problemi anche sulla Como-Saronno-Milano da questa mattina presto; a causa delle avverse condizioni meteo infatti alcuni treni sono stati soppressi e altri viaggiano con ritardo.

Stessa situazione di disagio anche sulla Asso-Seveso-Milano dove “il treno 628 (ASSO 08:33 – MILANO CADORNA 09:52) oggi partirà dalla stazione di ERBA alle ore 8:46. Previsto un autobus di rinforzo per la tratta CANZO ASSO (partenza ore 8:33) – SEVESO”. Diversi i minuti di ritardo in entrambi i sensi di marcia su tutta la linea.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale consultare il sito http://m.trenord.it/site-lite/index.html#directions.

