Su Rete4, questa sera, lunedì 13 gennaio in seconda serata, verrà nuovamente messo in onda, “Pensa in grande” con protagonista l’azienda canturina Riva 1920.

Riva 1920 questa sera protagonista su Rete4

Il programma di Mediaset Italia ideato, scritto e condotto da Rachele Restivo, disponibile su Mediaset Play, ha dedicato una puntata allo straordinario mondo di Riva 1920 fatto di passione, tradizione ed amore per la natura.

IL PROMO