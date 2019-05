Rivetti filettati, lo sapevate che sono un insostituibile componente non solo di ogni oggetto che ci circonda, ma anche dei veicoli spaziali? Ebbene sì, basti pensare che rappresentano uno dei principali sistemi di fissaggio utilizzati per tenere insieme moduli e lander destinati alle perlustrazioni extra-terrestri.

Rivetti filettati sul Mars Rover

La notizia non sorprende certo gli addetti ai lavori, ma alle persone estranee al settore può giungere nuova. A bordo del Mars Rover che la Nasa spedirà su Marte nel 2020, nell’ambito del Mars Exploration Program, per esempio, sono stati utilizzati, in fase di assemblaggio, 610 rivetti, 730 rondelle, 644 dadi e 964 dispositivi di fissaggio meccanici, per un totale di oltre 1.000 fori fatti a mano e realizzati in tre fasi. Il minimo indispensabile per un mezzo piccolo, ma che dovrà dimostrare di saper resistere all’ambiente marziano.

Cosa sono i sistemi di fissaggio?

Dai numeri qui sopra esposti emerge chiaramente come i rivetti, le rondelle, i dadi e tutti gli altri dispositivi di fissaggio meccanici, siano componenti fondamentali a bordo del veicolo.

Ognuno realizzato nel rispetto di disegni e progetti appositamente concepiti, sono stati studiati per resistere alle sollecitazioni presenti sul pianeta rosso. Naturalmente i principi costruttivi dei minuscoli manufatti sono gli stessi che si seguono per la produzione quotidiana, è evidente però che per l’utilizzo su Marte sono stati adottati materiali ad hoc senza dubbio più robusti.

Da Marte, alla Terra per l’uso quotidiano

Ovviamente, non solo i rover marziani, ma anche tutti gli oggetti terrestri (dalle forbici alla fusoliera di un aereo) per essere assemblati necessitano di rivetti, bulloni e altri sistemi di fissaggio. E con questi dispositivi si fissano non solo le lamiere, ma anche le materie plastiche, il legno e altri materiali creando così quasi tutti gli oggetti di uso comune che ci circondano. Per l’assemblaggio è possibile ricorrere ai dispositivi sia normalizzati nel rispetto delle normative ISO, sia realizzati su misura.

