I soprannomi “storici” degli alzatesi rivivono grazie ai social network. E grazie alla passione di Enzo Sala, 75 anni, alzatese doc, per il dialetto e per il suo paese.

Rivivono sui social i soprannomi storici degli alzatesi

“Alcuni soprannomi li conoscevo già – continua l’uomo – Si tratta di persone che conoscevo quando ero ragazzo, o altri ho potuto chiederli a persone più anziane di me, o ancora a recuperarli chiedendo informazioni. E così, ho ricavato 450 soprannomi dialettali di altrettante persone che ho deciso di condividere tramite social network per mantenerli vivi. E’ stato un lavoro molto divertente ed entusiasmante. E tramite questa ricerca ho scoperto che il mio sopranome era “Di fraa”, nonostante non ci siano mai stati frati nella mia famiglia!”.

