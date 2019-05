Parte lunedì 20 maggio a Como e in tutta la provincia il nuovo servizio di recapito di Poste Italiane: il modello “Joint Delivery” garantirà la consegna della corrispondenza anche al pomeriggio e nei week-end.

Rivoluzione Poste Italiane dal 20 maggio

La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte, seppur integrate: la prima, denominata “linea di Base”, garantirà la consegna quotidiana di tutti i prodotti postali nella propria area di competenza; la seconda, chiamata “Linea Business”, sarà dedicata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19.45 e durante i fine settimana.

Oggi Poste Italiane garantisce il servizio di recapito quotidiano ai circa 599.654 abitanti della provincia di Como, alle sue 279 mila abitazioni, 126 mila numeri civici, 13 mila attività commerciali e 9 mila uffici.

“Con il Joint Delivery, grazie anche all’Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, Poste Italiane ha voluto rinnovare il servizio di consegna della corrispondenza per soddisfare al meglio i nuovi bisogni e le nuove abitudini degli italiani, in una fase caratterizzata da una costante diminuzione dei volumi di posta tradizionale e, parallelamente, da un significativo aumento delle spedizioni di pacchi, saliti l’anno scorso a circa 45 milioni” spiega l’azienda in una nota.

