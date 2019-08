Rivoluzione viabilità a Erba. Al via i lavori di scavo per la sistemazione della rete fognaria tra via Volta e il Corso.

Rivoluzione viabilità a Erba

Dalla mattinata di lunedì 9 settembre e per le successive tre settimane sarà vietata la circolazione e la sosta in via Volta, da largo Puecher all’intersezione con via Fiume. Sarà consentito l’accesso in via Argimira. Sosta e fermata vietata invece lungo la via Volta, nel tratto attualmente a senso unico. La strada, dall’altezza dell’oreficeria Prina sino all’incrocio con la via Fiume, diventerà a doppio senso per favorire residenti e lavoratori e spariranno momentaneamente i posti auto a lato della carreggiata. E’ stata poi predisposta un’area di manovra all’interno del parcheggio all’altezza del negozio Idexè. A causa dei lavori sarà chiuso anche un tratto di corso XXV Aprile (all’altezza dell’imbocco di via Volta) e quindi, per chi viaggia dall’arteria principale del centro città in direzione Malpensata, potrà svoltare a sinistra in via Leopardi (attualmente la svolta è vietata). L’ordinanza avrà validità fino al 27 settembre e dall’ufficio di Polizia intercomunale hanno fatto sapere che il transito dei veicoli dei residenti sarà consentito solo compatibilmente con lo stato e le tipologie dei lavori.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 31 agosto 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui