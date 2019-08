RoadHouse arriva a Erba e proprio da lunedì partiranno i lavori per realizzare il ristorante della nota catena Steakhouse.

Partono i lavori, attenzione alle strade chiuse

L’Amministrazione comunale aveva dato dato l’ok all’apertura dell’attività in via Delle Grigne, in un’area che conta in pochi chilometri già alcune sigle del franchising. E per permettere i lavori la Polizia intercomunale ha emesso l’ordinanza per la regolamentazione stradale con divieto di circolazione e della sosta con rimozione forzata sulla via Delle Grigne, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Comana Lunga e l’intersezione con via Cortale.

Le tempistiche per l’apertura del nuovo ristorante in città non sono ancora chiare. L’ordinanza tuttavia parla chiaro: i lavori inizieranno domani, lunedì 26 agosto, e l’ordinanza avrà validità sino a giovedì 31 ottobre.