Saldi 2019 Como: Confcommercio ripropone la campagna “Saldi chiari” per aiutare i consumatori a fare acquisti sicuri.

Saldi 2019 Como: il decalogo

A Como e in tutta la Lombardia partiranno sabato 5 gennaio i saldi invernali e con essi la campagna “Saldi Chiari” di Confcommercio Como. Campagna alla quale ogni negoziante della provincia può aderire volontariamente sottoscrivendo il seguente decalogo e apponendo sulla propria vetrina il simbolo dell’iniziativa.

1) L’adesione all’operazione “Saldi Chiari” comporta per l’operatore commerciale l’impegno a rispettare le norme presenti e future in materia di vendite speciali di fine stagione o saldi.

2) Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito.

3) Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare entro 8 (otto) giorni dall’acquisto, o comunque nel termine più breve possibile, i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti, in conformità con le norme di cui agli artt. 1519-bis e seguenti del Codice Civile, introdotti dal D.Lgs. 02.02.2002, n. 24.

4) Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito entro 8 (otto) giorni dall’acquisto con prodotti disponibili all’atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l’operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino fiscale relativo. In entrambi i casi la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo.

5) Durante l’acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la

corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova quei prodotti che

per consuetudine non vengono normalmente provati.

6) Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.

7) Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore

commerciale dovrà darne preventiva informazione e dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo

nel quale si dichiari espressamente che: “le riparazioni sono a carico del cliente”.

8) L’accettazione ed il rispetto del presente decalogo, danno diritto agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie vetrine le locandine predisposte e distribuite annualmente dall’Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi.

9) L’operatore commerciale si impegna a tenere presso l’esercizio copia del Decalogo, a disposizione dell’acquirente.

10) Nel caso in cui il cliente ritenga non rispettate le norme di cui al presente Decalogo potrà rivolgersi, per iscritto, ad una delle seguenti Associazioni dei consumatori firmatarie dell’accordo:

ADICONSUM Via Brambilla, 24 Como – ADOC Via Torriani, 27 Como – CONFCONSUMATORI Via Varesina,

1/A Como – LA CASA DEL CONSUMATORE Via Recchi, 11 Como.

