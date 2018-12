Manca davvero poco al periodo più ambito per tutti coloro che sono alla ricerca dell’affare: i saldi. Abbigliamento, calzature, complementi d’arredo per la casa, ma anche elettronica e prodotti tecnologici, ce ne sarà davvero per tutti i gusti per i saldi invernali 2019.

Saldi invernali 2019

A Verona, così come in quasi tutte le province italiane, fatta qualche rara eccezione, si partirà prima della fine delle festività natalizie. Alla vigilia dell’Epifania, infatti, i negozi potranno dare il via agli sconti.

Ecco il calendario regione per regione:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo saldi

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

Feste con gli sconti

Dal 5 gennaio 2019, dunque, e fino al 31 marzo, gli appassionati dello shopping così come i più attenti al risparmio potranno andare in cerca di ciò che manca o levarsi un piccolo-grande sfizio approfittando del prezzo interessante.

Alcune cose da sapere…

Accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto devono sempre essere indicati. I prodotti scontati devono essere esposti in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo. Le associazioni dei consumatori invitano a diffidare degli sconti superiori al 50% e a tenere sempre lo scontrino o la garanzia che vale comunque per due anni dall’acquisto.