Salone Elettronica e Fai da te a Lariofiere di Erba.

Due giorni di evento

Ieri, sabato 23, a Lariofiere ha aperto i battenti la 12^ edizione del Salone dell’Elettronica, che si rinnova per accogliere l’area del saper fare con numerose attività laboratoriali e workshop formativi, toccando i settori dell’elettronica, elettrotecnica, informatica, automazione, robotica, domotica e la realtà aumentata. Un vasto programma costruito grazie ai makers, agli artigiani, ai docenti e studenti delle scuole ad indirizzo tecnico del nostro territorio. Importanza soprattutto agli aspetti pratici: viene proposto anche come configurare una rete lan e wifi domestica, come programmare i dispositivi con creazione degli scenari per un’automazione di base, come cablare i sonoff, conoscere i flussi d’aria per generare movimenti e la trasmissione meccanica a ingranaggi.

La scheda della manifestazione

Gli orari: Domenica 24 novembre dalle 9.00 alle 18.00

Tematiche: Prodotti, accessori, componenti settore elettronica ed informatica; telefonia; droni; energie rinnovabili; bici elettriche; articoli elettronici per la casa Area Fai Da Te & Saper Fare: elettronica, informatica, robotica e automazione; domotica;modellismo: fermodellismo, navimodellismo, modellismo statico, miniature, wargames; lavorazione legno; creatività Mercato dell’usato elettronica e vintage

Format: Esposizione, attività laboratoriali e workshop formativi

Target destinatari: Appassionati settore elettronica, elettrotecnica, informatica, automazione e robotica,modellismo; hobbisti del Fai da Te e del Legno; makers; giovani e famiglie.