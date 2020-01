Oggi, martedì 21 gennaio 2020, a Cantù sono andate in scena le celebrazioni per la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale.

San Sebastiano a Cantù la celebrazione del patrono della Polizia locale

In mattinata, alle 9.30, all’interno della Basilica di San Paolo c’è stata la Santa messa. Presenti anche il sindaco Alice Galbiati e l’assessore Maurizio Cattaneo. Ottima risposta in termine di presenze per quanto riguarda i corpi della Polizia locale del Comasco. In prima linea anche Vicenzo Aiello, comandate di Cantù, e Donatello Ghezzo.