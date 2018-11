Sanità nel Comasco in arrivo fondi da Regione Lombardia. Per l’Ospedale di Cantù e i poliambulatori di Lomazzo e Ponte Lambro arriveranno 2milioni e 700mila euro destinati alla riqualificazione degli ospedali per garantire, così, la conclusione dell’intervento previsto in Accordo di programma.

Sanità nel Comasco

“Regione Lombardia conferma ancora una volta la volontà di investire sui presidi sanitari territoriali e lo fa con un nuovo stanziamento di oltre 2milioni e 700mila euro destinato alla ASST Lariana e che sarà indirizzato prevalentemente all’Ospedale di Cantù e ai poliambulatori di Lomazzo e Ponte Lambro. A fronte di chi sostiene che in Lombardia stiamo smantellando i piccoli centri ospedalieri, con questo contributo diamo una ulteriore dimostrazione concreta che, non solo vogliamo tutelare e mantenere la rete esistente dei presidi ospedalieri, ma che, anzi, vogliamo potenziarla e qualificarla sempre di più”. Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, che annuncia così lo stanziamento regionale di 2 milioni, 726 mila e 848 euro destinati alla ASST Lariana: nello specifico, 1milione e 650mila euro saranno destinati all’acquisizione di apparecchiature di media e bassa tecnologia presso l’Ospedale di Cantù, mentre 270mila euro serviranno per adeguare alla normativa antincendio ipoliambulatori di Lomazzo e Ponte Lambro.