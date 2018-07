Sapori nelle corti a Caglio registra, come sempre, il pienone. La manifestazione è andata in scena il 1° luglio. Nelle antiche corti contadine del borgo antico i produttori hanno messo in mostra le loro eccellenze: miele, formaggi di capra, piccoli frutti, birra artigianale, pane rustico e persino zafferano.

Sapori nelle corti: cibo e paesaggi

Centinaia i visitatori, che hanno avuto l’opportunità di immergersi in un’atmosfera dimenticata, ammirando esempi di architettura rurale risalenti fino al Medioevo. Durante la giornata hanno fatto da cornice alla mostra tantissime iniziative per adulti e bambini. Tanto interesse per le visite guidate gratuite al Percorso Segantini e gli incontri per i bambini con gli animali della fattoria nella seicentesca corte Porro. Infine, per tutto il giorno una navetta gratuita ha portato i visitatori nei punti più significativi di Caglio: il belvedere Segantini, che ispirò “Alla Stanga”, e il santuario della Madonna di Campoé.