Sciopero autotrasporto: camion fermi dal 6 al 9 agosto

Chi per la propria attività dipende molto dalle consegne si segni questi quattro giorni sul calendario e si organizzi di conseguenza.

Gli autotrasportatori del Piemonte hanno proclamano lo sciopero, seguendo le indicazioni nazionali. La categoria spegnerà i motori dei mezzi e fermerà la distribuzione delle merci da Lunedì 6 alle ore 24.00 di Giovedì 9 agosto 2018 compresi.

La decisione è stata presa dall’Unatras, l’Associazione Nazionale degli Autotrasportatori che raggruppa le 7 più importanti Associazioni di Categoria del settore, tra le quali Confartigianato Trasporti.

Scontenti 93.000 addetti

E’ questa l’ultima via individuata dalla categoria comprensiva di 93mila autotrasportatori italiani, 4894 in Piemonte, a fronte della mancata risposta alle attese di artigiani e piccole imprese del settore. Realtà che attendono risposte urgenti soprattutto sul mancato pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate per fruire delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.

