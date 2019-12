Sciopero dei treni in questo weekend natalizio. Dalle 3 di oggi, domenica 15 dicembre, e fino alle 2 di domani, lunedì 16 dicembre, è prevista un’agitazione di 23 ore, così come indetto dal sindacato Or.SA, per i lavoratori di Trenord. A Erba però proprio oggi passa il caratteristico treno strenna: il tradizionale treno a vapore che consegnerà i regali ai figli dei dipendenti Trenord.

Città senza treni per lo sciopero

Ad incrociare le braccia sono i macchinisti e i dipendenti del trasporto ferroviario regionale e Trenord avverte che “Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni”. Una giornata di possibili disagi per i viaggiatori che avevano programmato di spostarsi in treno, magari per raggiungere la Città dei Balocchi di Como o per acquistare i regali di Natale in altre città.

Essendo una giornata festiva non sono previste le consuete fasce orarie di garanzia come accade per le giornate feriali ma è comunque possibile controllare il sito Trenord per avere aggiornamenti su treni soppressi, cancellati o in ritardo.

Da Erba passa però il trenino storico

Nonostante i disagi della linea va però segnalato che proprio oggi è previsto il passaggio del trenino storico Milano-Asso. La nota locomotiva a vapore che tradizionalmente nei giorni di Natale attraversa tutta la Brianza viene rallentata proprio per lo sciopero Orsa di Trenord: il Circolo Ricreativo Aziendale di Fnm ha organizzato i treni strenna per portare i regali di Natale ai figli dei dipendenti di Trenord. Oggi tocca proprio ad Asso e Novate, poi domenica prossima sarà il turno di Saronno e Como.