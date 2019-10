Anche i dipendenti delle Ferrovie potrebbero incrociare le braccia nello sciopero generale dei trasporti previsto dalle 21 di oggi, giovedì 24 ottobre, alle 21 di venerdì 25 ottobre. Lo sciopero potrebbe coinvolgere sia i trasporti pubblici che quelli privati.

Sciopero mezzi 25 ottobre; coinvolte anche le ferrovie

I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni.

Le fasce garantite

Sono comunque garantite alcune fasce orarie: giovedì 24 prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le 21, che arrivano a destinazione finale entro le 22 mentre per la giornata di venerdì 25 dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link: http://www.trenord.it/media/2474177/treni_garantiti_sciop_24h_ottobre2019.pdf

I servizi sostitutivi

Sono previsti servizi sostitutivi; circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra la stazione di Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Per maggiori informazioni, visita il sito ditrenord.it