Scuola dell’infanzia a Bulgarograsso: aumentano le rette

L’Amministrazione comunale ha rivisto al rialzo il costo che ogni famiglia dovrà sostenere: si parla di un rincaro di 20 euro al mese. Nel dettaglio, la retta più alta, che attualmente ammonta a 150 euro, passerà a 170. Quella agevolata, invece, arriverà a 110 euro, rispetto ai 105 attuali. “Cominciamo col prendere in considerazione un dato – esordisce il sindaco Fabio Chindamo – Erano 15 anni che le rette non venivano toccate. E’ stata una scelta necessaria per continuare a garantire l’elevata qualità del servizio offerto”. La tariffa massima viene pagata dall’80% degli iscritti, attualmente 94 alunni. Mentre la restante parte è divisa tra quella agevolata e quella per i non residenti (che passa da 200 a 240 euro).

