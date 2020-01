Prosegue la scuola di giornalismo a Novedrate.

Ospite Serafino Grassi

E’ stato il sindaco Serafino Grassi il primo ospite 2020 della scuola di giornalismo che il Giornale di Cantù sta organizzando con la scuola primaria di Novedrate. I ragazzini di quinta elementare da qualche mese stanno infatti seguendo alcune lezioni base di giornalismo, che hanno spaziato anche nel giornalismo online e in una prima intervista a un personaggio del paese. Questa mattina, come detto, in aula c’era il primo cittadino, che ha risposto alle domande dei piccoli giornalisti: la scorsa settimana, infatti, in classe era stata letta una determina del Comune relativa al pizzo di Novedrate e gli alunni avevano preparato qualche domanda sull’argomento. Al termine del ciclo di lezioni, gli articoli verranno pubblicati proprio sul Giornale di Cantù.