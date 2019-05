Senza palestra: all’istituto “Romagnosi” di Erba quasi un intero anno scolastico in attesa di riavere la struttura ad hoc per le lezioni di motoria.

Senza palestra a scuola

Solo in questi giorni, precisamente da giovedì 16 maggio, come spiega il Giornale di Erba, i ragazzi hanno potuto ricominciare a usare lo spazio, dopo uno stop forzato dallo scorso ottobre. Il motivo? I lavori di sistemazione che l’Amministrazione provinciale stava portando avanti e che, per ragioni di sicurezza, hanno impedito agli studenti di accedere allo spazio sportivo scolastico.