Service 24 celebra i vent’anni di attività domenica 23 giugno: sarà l’occasione per ricordare come è nata, ripercorrere le tappe fondamentali della crescita di questa realtà e presentare i nuovi progetti sta sviluppando per rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini.

Service 24 festeggia vent’anni

Una festa per tutti i cittadini di Albavilla, Albese con Cassano, Brunate, Capiago Intimiano, Erba, Lipomo, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio. Ma anche per coloro a cui sta a cuore l’ambiente. Poiché il motto di Service 24 è sempre stato: «Il rifiuto: una risorsa da gestire, non un materiale da gettare via».

Infatti, domenica 23 giugno si celebreranno i vent’anni di attività della società che gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali per questi comuni comaschi.

L’appuntamento è quindi per domenica 23 giugno, alle ore 11, all’Auditorium comunale di Tavernerio. E a tutti i partecipanti sarà donato un particolare gadget ricordo.

Il programma di domenica 23 giugno

Saranno proprio coloro che hanno dato vita a Service 24 nel 1999 a raccontare l’inizio di questa importante avventura: i soci fondatori e sindaci dell’epoca di Tavernerio, Fabio Rossini, di Montorfano, Alberto Bianchi, e di Lipomo, Giuseppe Novajra.

Toccherà poi a tutti gli ex amministratori della società mostrare come si è passati da tre comuni serviti con circa 13.500 abitanti e 5,7 milioni di chilogrammi di rifiuti trattati agli attuali 9 comuni con oltre 51mila abitanti e più di 27 milioni di chili di rifiuti gestiti. Certamente a tutti coloro che hanno guidato Service 24 si deve il successo di questo progetto: Ugo Angelo Magri, presidente dal 1999 al 2002; Marino Petrarolo, presidente dal 2002 al 2005; Fabio Maria Palmieri, presidente dal 2005 al 2008; Manlio Cantaluppi, presidente dal 2008 al 2011; Giulio Saruggia, presidente e amministratore unico dal 2011 al 2014; Andrea Maspero, presidente dal 2014 al 2017.

Gli sviluppi presenti e futuri

A parlare invece del presente e del futuro nella gestione dei rifiuti sul nostro territorio sono stati invitati tutti i recenti e attuali sindaci dei Comuni soci e i politici locali che ci rappresentano al Senato, alla Camera e al Consiglio regionale.

Infine Marco Pessina, amministratore unico di Service 24 dal 2018, presenterà i nuovi servizi che saranno attivati a partire dal primo luglio. E di cui ci ha voluto dare una piccola anticipazione: «Lanceremo un servizio a chiamata rivolto a tutti i cittadini per la raccolta dei rifiuti verdi e ingombranti, e sperimenteremo in alcuni comuni una piattaforma mobile, un mezzo speciale che sosterà in specifiche aree e che sarà a disposizione dei cittadini».

Ma Service 24 si pone un’altra ambiziosa sfida per il futuro: «Ampliare il bacino di utenza a 100mila abitanti aprendoci a nuovi comuni, un percorso già intrapreso che ci auguriamo possa dare i primi risultati entro fine anno», aggiunge Pessina.

I veri protagonisti sono i cittadini

Pessina sottolinea che i protagonisti della festa che celebra il ventesimo compleanno di Service 24 saranno anche e soprattutto i cittadini: «L’evento è aperto anche a coloro che hanno risposto al nostro sondaggio e che hanno lasciato un contatto. Perché solo grazie ai nostri utenti possiamo migliorare i servizi e rispondere adeguatamente alle loro esigenze». «Il sondaggio, lanciato online un mese e mezzo fa sul nostro portale www.service24.co.it e sulla nostra pagina Facebook, ha proprio l’obiettivo di rendere maggiormente partecipi e consapevoli i cittadini – spiega Pessina – Finora hanno risposto al questionario oltre 200 persone e mi auguro che la partecipazione aumenti. Per noi è fondamentale raccogliere suggerimenti, richieste e critiche. Ci siamo accorti che purtroppo non si conoscono tutti i servizi che forniamo e vogliamo migliorare la comunicazione con i cittadini. I quali devono sentirsi protagonisti attivi e non solo utenti che ricevono un servizio».

Informazione pubblicitaria