In attesa della pubblicazione del Bando di Servizio Civile Universale 2019 che sarà disponibile da inizio Settembre, ecco le posizioni disponibili per ANCI Lombardia. E’ stata inoltre predisposta una pagina web per raccogliere l’interesse dei giovani. Questo consentirà di avvisare i giovani sulla pubblicazione del bando.

Tutte le posizioni aperte in Provincia di Como

Dall’elenco che segue è possibile consultare i progetti e le posizioni che si attiveranno nei differenti Comuni, presumibilmente a partire da Dicembre 2019.

Ricordiamo che quest’anno la modalità di presentazione della domanda sarà on-line tramite SPID. (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tutti i possibili candidati devono possedere lo SPID al momento di presentazione della domanda di Servizio Civile. Per maggiori informazioni sullo SPID https://www.spid.gov.it/.

Ecco dunque l’elenco degli Enti e delle posizioni di servizio civile disponibili.

Bregnano: assistenza 1 posizione.

Cantù: assistenza 1 posizione; cultura 2 posizioni; educazione 1 posizione.

Carbonate: assistenza 1 posizione.

Carugo: assistenza 2 posizioni, cultura 1 posizione.

Cermenate: Ambiente 1 posizione; assistenza 1 posizione; cultura 2 posizioni, educazione 1 posizione.

Colverde: cultura 1 posizione.

Erba: assistenza 3 posizioni, cultura 2 posizioni, educazione 1 posizione.

Grandate: assistenza 1 posizione, cultura 1 posizione, educazione 1 posizione.

Inverigo: assistenza 1 posizione, cultura 1 posizione.

Lurate Caccivio: cultura 2 posizioni.

Merone: assistenza 1 posizione, cultura 1 posizione.

Montano Lucino: ambiente 1 posizione, assistenza 1 posizione, cultura 1 posizione.

Musso: cultura 1 posizione.

Rovellasca: assistenza 1 posizione, cultura 1 posizione, educazione 1 posizione.

San Fermo della Battaglia: ambiente 1 posizione, assistenza 1 posizione, cultura 1 posizione, educazione 1 posizione.

Tremezzina: ambiente 2 posizioni, assistenza 2 posizioni, cultura 2 posizioni, educazione 3 posizioni.

Vertemate con Minoprio: ambiente 1 posizione, assistenza 1 posizione.

Villa Guardia: ambiente 1 posizione, cultura 2 posizioni.