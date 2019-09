Non si hanno sue notizie dallo scorso 7 settembre

Intero paese mobilitato

L’intera comunità di Tavernerio si è allertata per cercare Paolo Rio. L’uomo, 48 anni, è scomparso sabato, 7 settembre. In mattinata si trovava nei pressi dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ma da allora non si ha più alcuna notizia di lui. Il Comune di Tavernerio, attraverso la propria pagina Facebook, ha diffuso un appello per la ricerca del concittadino. Lo stesso sindaco, Mirko Paulon, ha chiesto il massimo aiuto per ritrovare l’uomo. Chiunque possa avere informazioni utili, può comunicarle ai Carabinieri di Albate.