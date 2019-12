Si è spento nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre 2019, Roberto Quadranti, 70 anni, uggiatese trapiantanto prima in Inghilterra e, da quando è andato in pensione cinque anni fa, in Francia. Era malato di Sla, per lui la figlia aveva raccolti gli auguri di Natale della comunità uggiatese.

Papà malato di Sla, la figlia raccoglie auguri di Natale dalla comunità uggiatese

A fare il triste annuncio è la figlia Chiara che su Facebook, nel gruppo Sei di Uggiate Trevano se, scrive: “Nostro papà Roberto è morto ieri pomeriggio. Ha avuto un arresto cardiaco. Non era correlato alla malattia. Sono così felice che abbiamo avuto un bel Natale insieme e che abbia letto tutti i vostri gentili messaggi di forza e coraggio”. Lascia anche l’altra figlia, Stéphanie.

Sul Giornale di Olgiate, in edicola da oggi, sabato 28 dicembre, vi avevamo raccontato il bellissimo regalo della figlia che aveva raccolto gli auguri di Natale da parte della comunità uggiatese, tutti dedicati al papà. Al momento di andare in stampa, l’uomo non aveva ancora accusato il malore. “A mio padre è stata diagnosticata la Sla poco più di un anno fa, nell’ottobre del 2018, aveva 69 anni – ci aveva raccontato – E’ sempre stato uno sportivo, adorava soprattutto la bicicletta da corsa: è un grande appassionato di ciclismo e da giovane ha vinto varie gare. Lo chiamavano “Il re della montagna” per la sua leggerezza e la sua bravura”.

