(Erba) Rinnovano la promessa di matrimonio e donano i soldi dei regali al canile.

Si risposano e donano tutte le offerte al canile

Ha commosso tutti l’originale partecipazione spedita agli invitati dal veterinario erbese Luca Tagliabue e dalla moglie Valentina Trezzi: “In occasione del nostro matrimonio abbiamo scelto di fare un gesto solidale. Questa donazione contribuirà a sostenere i progetti dell’organizzazione “Gli Amici del Randagio” canile di Erba. Grazie per aver condiviso con noi questa giornata indimenticabile”, le parole contenute nel biglietto scritto da Luca e Valentina.

Sabato 26 maggio gli “sposi” si sono ritrovati al Castello di Casiglio con una cinquantina di invitati. Lui, veterinario di Erba; lei, invece, fa l’infermiera e stomaterapista a Milano. Testimoni d’eccezione i figli Federica e Filippo. Si erano sposati 14 anni fa al Castello di Pomerio sulle note di una poesia in musica: “Sempre per sempre” di Francesco De Gregori. E proprio come 14 anni fa, lo stesso brano ha accompagnato Valentina e Luca sabato pomeriggio, quando hanno rinforzato il loro legame con una nuova promessa di matrimonio.

Le parole del sindaco

A officiare la simbolica cerimonia c’era il sindaco di Erba, Veronica Airoldi, compagna di classe delle elementari del veterinario. “Io e Valentina ci eravamo sposati il 1° aprile e abbiamo rinnovato la promessa di matrimonio il 26 maggio. E’ vero, non era il giorno del nostro anniversario, ma sentivamo la necessità di farlo”, racconta Luca Tagliabue. Che poi svela un retroscena: “Il sindaco è una mia coetanea, andavamo a scuola insieme, ci ha fatto un grande regalo partecipando alla cerimonia simbolica che abbiamo organizzato sabato”. Al Castello di Casiglio c’era anche una cassettina speciale. “Abbiamo chiesto agli invitati di non farci nessun regalo: ognuno di loro ha inserito l’offerta all’interno della scatola. Qualche giorno dopo, come promesso, abbiamo consegnato i soldi al canile”.

Un importo cospicuo destinato a sostenere un progetto importante: il riscaldamento delle gabbie che ospitano i cani durante i mesi più freddi.

(Giornale di Erba sabato 9 giugno 2018)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU