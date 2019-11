Simpatiche Zampette: un gioco coinvolgente.

Conosciamo gli animali

E’ un gioco, ma anche un modo per conoscere come vivono gli animali domestici e venire trascinati dalla loro simpatia. Per questo il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate ogni settimana raccontano la storia di una… Simpatica Zampetta. E quindi tutte le settimane potete trovare sui nostri settimanali cartacei l’intervista, qualche bella foto e la classifica aggiornata delle Zampette più votate.

Ecco Rocky, cagnolone coccoloso

La storia della scorsa settimana è stata raccontata dal Giornale di Cantù.

Rocky è un adorabile cagnolino con una storia difficile alle spalle, che ci racconta con tanto amore sua «mamma» umana Emiliana Pagani.

Ci racconti come ha conosciuto Rocky…

“Rocky proviene dal canile di Mariano Comense. È stato portato lì in seguito a un incidente, che lo ha lasciato senza una zampa. I cani come lui si definiscono “tripodi” e non è facile per loro trovare una buona adozione. Per questo ho deciso di tenerlo io: essendo una volontaria del canile, ho assistito da vicino al suo dramma, decidendo di prenderlo con me. Spesso, infatti, i cani come lui vengono ignorati e questo è davvero un peccato”.

Cosa gli è successo esattamente?

“Purtroppo è stato investito: aveva solo un anno e mezzo quando è successo e ha subito delle gravi lesioni alla schiena e alla zampa. Grazie a un’operazione la schiena siamo riusciti a curargliela, ma per la zampa purtroppo non c’era più niente da fare ed è quindi stata amputata”.

Siete riusciti a scoprire qualcosa del suo passato? Cosa ci faceva in strada da solo?

“In realtà non sappiamo nulla. Poteva essere la solita vittima di abbandono, ma magari era semplicemente scappato. Il fatto risale ormai a otto anni fa e a quel tempo non tutti mettevano i chip ai loro cani. Per cui non abbiamo idea di dove provenga”.

Com’è avere in casa un cane tripode? Cosa comporta la sua gestione?

“Assolutamente nulla di diverso rispetto a quella di una cane normale. Dopo il periodo iniziale, in cui era comprensibilmente sotto shock, Rocky ha rivelato un carattere meraviglioso: è dolce, socievole sia con le persone che con i suoi simili, adora andare a spasso ed è perfino difficile accorgersi del suo problema. Lui è la prova lampante del fatto che la disabilità è soltanto negli occhi di chi guarda”.

Quindi ha un buon carattere?

“Sì, certo: vuole sempre fare amicizia con tutti. Con gli altri cani, a volte, è perfino un po’ vanitoso, una caratteristica che lo rende ancora più adorabile. E poi è molto ubbidiente. Quando andiamo a passeggiare nei boschi della zona spesso lo lascio libero senza guinzaglio: anche in quei casi lui non si stacca mai da me, girandomi sempre intorno”.

