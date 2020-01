Sindachef, sindaci ai fornelli per le scuole: grande successo ad Anzano.

Si è tenuta ieri sera, sabato 18 gennaio, “Sindachef”, la sfida culinaria che ha visto sindaci e amministratori ai fornelli sulla falsariga dello show TV “Masterchef”, coordinati dalla Pro loco anzanese, per sostenere le associazioni AgeA e AgeO che si occupano di servizi scolastici. Divisi nelle brigate rossa e blu, i primi cittadini e gli amministratori si sono sfidati ai fornelli: ad aggiudicarsi la sfida, su voto della giuria composta dai 180 commensali partecipanti alla serata, è stata la brigata rossa composta da Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco; Federico Bassani, di Lurago D’Erba; Giuliana Castelnuovo e Roberto Ballabio, sindaco e vicesindaco di Albavilla; Giovanni Riva vicesindaco di Anzano; Gigliola Colombo assessore di Lurago D’Erba. A comporre la brigata blu c’erano Alberto Rivetti sindaco di Anzano; Mario Anastasia Lorenzo Benzoni e Paola Lanini, sindaco, vicesindaco e consigliere di Alzate; Davide Colombo vicesindaco di Lurago D’Erba; Belinda Zannino consigliere di Albavilla.

I proventi della serata andranno a completare la raccolta di giochi e materiale di cancelleria per la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM) – Onlus che gestisce direttamente i reparti della clinica pediatrica, della clinica ostetrica e della Neonatologia all’ospedale San Gerardo di Monza. Il materiale sarà poi donato al reparto di Oncoematologia pediatrica che ospita bambini e ragazzi da 0 a 18 anni affetti da leucemia o linfomi. Una minima parte sarà utilizzata per l’acquisto di materiale scolastico per le scuole del territorio.