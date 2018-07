Sindaci in campo… ma questa volta in un campo di calcio.

La seconda edizione della Sindacup

Era attesa come la partita dell’anno e non ha tradito le attese. Ieri sul campo di Alserio alcuni politici locali si sono dati battaglia a suon di… calci! Sul campo si sono sfidati: Stefano Colzani (sindaco di Alserio), Marco Sangiorgio (sindaco di Monguzzo), Angelo Navoni (sindaco di Longone al Segrino), Federico Bassani (sindaco di Lurago d’Erba), Alberto Gaffuti (sindaco di Albese con Cassano), Mario Chiavenna (sindaco di Orsenigo), Federico Broggi (sindaco di Solbiate), Simone Moretti (sindaco di Olgiate Comasco), Alessio Cantaluppi (sindaco di Lipomo), Roberto Ballabio (vice sindaco di Albavilla), Mario Anastasia (vice sindaco di Alzate Brianza) e Marco Frigerio (assessore di Anzano del Parco).

Presente anche il presidente del Consiglio regionale

Pur non essendo ormai sindaco da qualche anno, non ha voluto mancare nemmeno Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale. Soprassedendo sulla qualità della giocate, alcune comunque di pregio, i protagonisti assicurano che “il risultato? Non è importante! L’importante era non farsi male!”. L’ironia di sicuro non è mancata!