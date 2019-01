(Alserio) Va a fuoco una casa a Erba, subito sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e soccorso medico, ma il primo a intervenire è Stefano Colzani. Il sindaco di Alserio si è infatti trovato coinvolto nell’episodio assieme al fratello Giuseppe con cui è subito andato in soccorso degli abitanti dell’appartamento in fiamme, Antonio Conte e la moglie Giancarla Zappa.

Sindaco eroe salva due anziani

“Martedì mattina verso le 8 stavamo lavorando come al solito nella nostra impresa quando un vicino è arrivato di corsa chiedendo aiuto – spiega Colzani – L’appartamento della famiglia Conte era in fiamme e gli anziani erano in casa: la signora Giancarla, che ha problemi di deambulazione, era affacciata alla finestra del bagno per respirare aria pulita, mentre il marito era in salotto e tentava di domare le fiamme con la canna dell’acqua”. I due ottantenni si trovavano quindi in una situazione abbastanza pericolosa: “Vista la situazione ci siamo subito mossi per portare la signora fuori dall’appartamento. Poichè le fiamme e il fumo bloccavano il passaggio attraverso ilsalotto, abbiamo fatto uscire la signora dalla finestra da cui si sporgeva”.

La scintilla partita dal camino

Tempestivi comunque i soccorsi: “Mentre prestavamo aiuto sono arrivati sul posto i Vigli del fuoco, i carabinieri, guidati dal comandante di stazione Luciano Gallorini, e il personale sanitario. Subito i soccorritori si sono fatti carico della situazione agendo con professionalità”. Da quanto raccontato pare che l’incendio sia scoppiato in maniera accidentale: gli anziani coniugi avevano acceso il camino e da lì una scintilla o un piccolo tizzone sarebbe partito andando a incendiare il divano. Gli anziani, appena si sono accorti della situazione, hanno reagito con lucidità: la signora si è spostata verso una finestra per respirare aria pulita mentre il marito si è adoperato per contenere le fiamme.

“Lo avrebbe fatto chiunque”

L’esito dell’incendio di via Campolasso non ha avuto gravi conseguenze: i coniugi sono stati portati in ospedale per accertamenti a seguito dell’inalazione di fumo, mentre l’appartamento non ha subito danni strutturali. “Fortunatamente nella stessa villetta abitano anche i figli e sono sicuro che gli anziani non saranno lasciati soli – conclude Colzani – Diciamo che è stato uno spiacevole episodio, ma tutto si è risolto per il meglio”. Ulteriormente sollecitato a proposito del suo intervento il sindaco sminuisce: “Io e mio fratello abbiamo fatto quello che chiunque avrebbe compiuto trovandosi in una simile situazione. Inoltre i Conte sono amici di famiglia da tanto tempo quindi…”.

(Giornale di Erba sabato 24 febbraio 2018)

