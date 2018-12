A Inverigo siringhe abbandonate a pochi passi dalle case e dei luoghi di culto.

Siringhe abbandonate: il caso

Sale l’allarme e la preoccupazione dopo il ritrovamento da parte di alcuni cittadini di siringhe abbandonate nel parcheggio antistante la chiesetta di San Biagio a Bigoncio. Un segno evidente e chiaro che in quel luogo adibito a posteggio pubblico, a ridosso delle case, qualcuno abbia consumato della droga per poi liberarsi degli strumenti utilizzati per consumare la dose. A immortalare il ritrovamento attraverso lo scatto della macchina fotografica sono stati proprio i cittadini.

