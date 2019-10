Un’eliminazione che ha fatto molto discutere – soprattutto sui social – quella di Silvia Cesana, la giovane e talentuosa cantante meronese che non è stata selezionata da Sfera Ebbasta per la fase live di X Factor. Sissi, che non si dà per vinta e continua a inseguire il suo sogno, si è dichiarata felice di questa esperienza, raccontando alcuni particolari.

Sissi racconta il suo X Factor

“Non avevo certamente l’ambizione di vincere e non ho mai vissuto questa esperienza come una competizione, tant’è che ho accettato serenamente la decisione di Sfera. Ciò che mi ha lasciata incredula è stato vedere quante persone mi sostenessero e fossero amareggiate per la mia eliminazione, non me lo aspettavo davvero” ha raccontato.

