MERONE – Un’eliminazione che ha fatto molto discutere – soprattutto sui social – quella di Silvia Cesana, la giovane e talentuosa cantante meronese che non è stata selezionata da Sfera Ebbasta per la fase live di «X Factor». Sissi, che non si dà per vinta e continua a inseguire il suo sogno, si è dichiarata felice di questa esperienza, raccontando alcuni particolar i. «Volevo trovare un modo per uscire dal mio “guscio”e farmi conoscere, ora che finalmente mi sento pronta – dichiara –Prima, pur amando da sempre la musica, ero un po’ spaventata dal mondo dello spettacolo; adesso invece ritengo sia giunto il momento di farmi notare, così ho deciso di partecipare al talent. Non avevo certamente l’ambizione di vincere e non ho mai vissuto questa esperienza come una competizione, tant ’è che ho accettato serenamente la decisione di Sfera. Ciò che mi ha lasciata incredula è stato vedere quante persone mi sostenessero e fossero amareggiate per la mia eliminazione, non me lo aspettavo davvero».

Esperienza positiva per Silvia Cesana

Per la giovane artista, la partecipazione a «X Factor» è stata totalmente positiva: «E’ stata un’esperienza veramente bellissima, che non dimenticherò mai, soprattutto perché mi ha permesso di conoscere tante persone che poi sono diventate mie amiche e con le quali ho creato legami forti, come per esempio Nuela, Bea e i Sierra». Silvia – che ascolta tantissima musica sin dalla tenera età – dichiara di amare il jazz, il soul, l’R&B, la musica indie e la trap americana e di trarre ispirazione da Amy Winehouse, Frank Ocean, Calcutta, Lauryn Hill, Venerus, Tyler the creator, Noname.

Progetti futuri

Per quanto concerne il suo futuro, Sissi ha già le idee molto chiare: «Attualmente sto registrando in studio perché desidero far uscire al più presto le mie canzoni e poi vedremo come andrà. Il mio obiettivo è quello di far scoprire il mio mondo alle persone e credo che scrivere brani propri sia la scelta più adatta. Pur conoscendo bene l’inglese, ho deciso di scrivere in italiano perché sento di aver qualcosa da dire nella mia lingua madre, che mi consente di esprimermi al meglio». Silvia si occupa prevalentemente dei testi, ma suonando il pianoforte ogni tanto compone anche la musica. «Adoro fare co-scritture, perché ritengo che quando menti diverse lavorino a una canzone, il risultato sia qualcosa di straordinario – commenta Come primo step ci sarà la pubblicazione di alcuni singoli, ma il mio sogno resta quello di incidere un album e di fare tanti concerti live. A breve aprirò anche un canale YouTube in cui caricherò cover arrangiate e cantate nel mio stile».

(Giornale di Erba, 26 ottobre 2019)