Solbiate con Cagno via libera alla fusione da parte del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato l’istituzione, attraverso la fusione, del Comune di Solbiate con Cagno che d’ora in poi si chiamerà proprio in questo modo.

Continua il processo di fusione tra i Comuni lombardi. Il Consiglio regionale ha approvato infatti oggi, in seguito ai risultati dei referendum consultivi indetti tra le popolazioni interessate, due leggi che stabiliscono l’istituzione e la fusione di altrettanti municipi nel comasco e nel cremonese. Si tratta, per la nostra Provincia del Comune di Solbiate con Cagno, derivante dalla fusione dei municipi di Solbiate e Cagno (relatore Gigliola Spelzini, Lega), progetto sottoposto a referendum consultivo e avvallato con 1262 sì e 418 no.

Per la provincia di Cremona si è dato il via libera invece all’incorporazione (relatore Alex Galizzi, Lega) del Comune di Ca’ d’Andrea nel Comune di Torre De’ Picenardi, accorpamento approvato da 818 cittadini (56 quelli contrari). Le leggi istitutive prevedono anche il rimborso delle spese sostenute dalla municipalità per lo svolgimento dei referendum consultivi, 14 mila e 880 per i municipi del comasco e 13 mila e 238 per quelli del cremonese.

Le parole del consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo

“Soddisfazione per il risultato ottenuto grazie al percorso intrapreso da un sindaco giovane e lungimirante come Federico Broggi”, è stata espressa da Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, che è intervenuto in Aula durante la discussione. Orsenigo ha voluto ricordare che “il referendum consultivo, tenutosi a giugno, ha visto il 50% della popolazione di Solbiate recarsi alle urne e il 73% esprimersi a favore del processo di fusione con il Comune di Cagno, dove il risultato si è attestato sul 75% dei favorevoli. Perciò, il 1° gennaio 2019 nascerà ufficialmente il Comune di Solbiate con Cagno, ma, riprendendo le parole del sindaco Broggi, vorrei sottolineare come questa sia una vittoria della cittadinanza, un risultato della gente, di chi ha scelto l’impegno, di chi ha scelto di leggere, di informarsi, di partecipare e lavorare. In tempi così difficili, le amministrazioni comunali sono riuscite a far politica insieme ai cittadini. Ed è stata una politica bella, non fatta di insulti e aggressioni verbali, ma di discussione, di partecipazione e di confronto”.

Il consigliere Pd ha ribadito: “Sono importanti le fusioni tra Comuni che, soprattutto in tempi come questi, non solo mettono a disposizione servizi condivisi, ma garantiscono più risorse. In tutto ciò, Regione Lombardia deve fare la sua parte. E, per quanto ci riguarda, come Pd nel bilancio di previsione regionale chiederemo di prevedere incentivi proprio per i Comuni che decidono di andare a fusione”.

