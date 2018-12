Ottimo risultato per la raccolta di coperte e giacche pesanti portata avanti da Franco Talamona per i senzatetto di Milano, ma l’emergenza continua e così pure l’appello a donare.

Un furgone di giacche e coperte per i senzatetto

Dal 26 novembre, infatti, il dentista che ha lo studio in via Verza, ha messo a disposizione i suoi locali come punto di raccolta per l’associazione “Ronda della carità e solidarietà onlus” che opera a Milano per i senzatetto. Il progetto è promosso già da qualche anno sul territorio locale dal dottor Talamona e incontra sempre la generosità di molte persone.

