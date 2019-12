ERBA – Si chiama Sonia Barresi, ha 23 anni e lo scorso fine settimana si è aggiudicata il primo posto nella categoria Bikini – 160 centimetri. La gara Nord Italia si è svolta il 18 e 19 maggio a Bussolengo (Verona) e ha visto l’erbese protagonista in una competizione che unisce diversi canoni: bellezza, muscolatura tonica, eleganza e portamento. Un mix che le ha permesso di conquistare la giuria e confermarsi per i Campionati italiani che si disputeranno a fine giugno. «Ho iniziato ad allenarmi 5 anni fa, in palestra. Frequentavo la sala pesi, ma in modo tranquillo –racconta Sonia –Poi, seguendo il mio ragazzo, Fabio Molteni, nelle sue gare da Men’s physique (fisico da spiaggia) mi sono lasciata coinvolgere e ho così iniziato a prepararmi per la categoria Bikini».

Fisico da bikini, Sonia Barresi conquista Verona

La prima gara di Sonia Barresi è stata lo scorso anno, a giugno, in Sicilia. Un esordio di successo, visto che ha subito ottenuto un ottimo piazzamento: un secondo posto di categoria Junior –Under 23 e un terzo posto di categoria -160 centimetri. Risultati che le hanno permesso di prendere parte ai Campionati italiani nel luglio del 2018. «Quest’anno ho deciso di preparare la prima gara della stagione con il coach Alfonso Curatolo, che segue sia me che Fabio a distanza, perché vive in Sicilia –prosegue –La prova, la Ercole Farnese federazione Ifbb, si è tenuta a Torino l’11 e 12 maggio scorsi».

Prossimi Impegni

Sonia si è piazzata al terzo posto su undici bellissime ragazze: «Questo risultato mi ha permesso di potermi aggiudicare la partecipazione ai prossimi Campionati italiani che si svolgeranno il 28, 29 e 30 giugno prossimi a Roma», chiude. Il prossimo impegno sportivo per la Barresi sarà l’1 e 2 giugno a Rimini, alla fiera del fitness «Riminiwellness».

(Giornale di Erba, 28 settembre 2019)