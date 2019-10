E’ stato completato con un giorno di anticipo il varo della passerella ciclopedonale adiacente al Ponte del Passo, sul torrente Mera, lungo la statale 340 dir “Regina” a Sorico, in provincia di Como.

Più veloci del previsto

Le attività sono state ultimate nella notte con la posa di tutti e tre i moduli che costituiscono la nuova pista. Le lavorazioni, eseguite tramite l’utilizzo di tre gru di grandi dimensioni, sono state il più possibile velocizzate rispetto al cronoprogramma iniziale per scongiurare il rinvio dell’ultima parte di intervento o eventuali criticità durante i lavori a causa dell’ondata di intenso maltempo che continuerà a interessare la Lombardia nel corso della giornata. Le operazioni, che si sono svolte interamente in orario notturno, sono state condotte dall’impresa incaricata sotto la supervisione continua dei tecnici Anas.

Prossimi passaggi

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con gli interventi di finitura, senza più necessitare della chiusura al traffico della statale. In particolare, sarà eseguita la solidarizzazione dei tre moduli, la posa del corrimano, la stesa della pavimentazione sulla passerella e sarà realizzata la prosecuzione della pista per circa 30 metri lungo il lato Sorico/Menaggio, al fine di completare il tracciato ciclopedonale esistente. L’investimento complessivo stanziato da Anas per la costruzione della nuova infrastruttura ammonta a circa 1 milione di euro.