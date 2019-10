Il progetto ha ottenuto un importante contributo di 1,7 milioni di euro.

Sormano avrà un nuovo planetario

“Ancora stentiamo a crederci, ma finalmente dopo tanti anni il sogno di un nuovo osservatorio planetario si sta concretizzando”: così il Gruppo Astrofili Brianza annuncia la tanto attesa approvazione del progetto Astonetilo, nato più di dieci anni fa. Risale a quel tempo, infatti, il finanziamento della Comunità Montana per il rinnovamento dell’osservatorio grazie al quale il Gruppo Astrofili ha iniziato una più seria attività divulgativa, accogliendo scolaresche per un massimo di 50 persone. Proprio dalle numerose richieste di scuole e gruppi nasce l’idea del planetario, non solo per poter usufruire di una struttura più ampia, ma anche per svolgere le attività con qualsiasi condizione climatica, mentre oggi sono limitate in caso di maltempo. Il planetario, inoltre, disporrà di tecnologie all’avanguardia come proiettori digitali che permetteranno di affiancare alla tradizionale osservazione delle stelle anche la visione di documentari.

