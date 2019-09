Sorpresa a Inverigo: spunta Matteo Salvini.

Selfie e folla per la presenza di Salvini a Inverigo. L’ex vicepremier si trova nella piccola cittadina Lombarda per partecipare al matrimonio della conduttrice televisiva di “Telelombardia” Giorgia Colombo. Una presenza importante dato che Salvini non è solamente un semplice ospite ma anche testimone della sposa. Il matrimonio al santuario di Santa Maria.