Sorprese per i bambini: appuntamento per tutti alle 15, martedì 24 dicembre, a Olgiate Comasco.

Sorprese con Babbo Natale

Nuova iniziativa per caratterizzare il clima natalizio in centro a Olgiate Comasco: la firmano, insieme, la Pasticceria di Alberto Ghielmetti e Alessandro Lucca e La Giocartoleria di Michele Bottinelli. L’invito, quindi, è per le ore 15 della giornata di martedì, all’esterno della pasticceria in via Luraschi. “Portate i vostri bimbi alla Vigilia di Natale e Babbo Natale avrà un piccolo dono per loro”: ecco l’invito degli organizzatori per allietare ulteriormente l’attesa della festività natalizia.