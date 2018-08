Sospesa la messa al Cimitero Maggiore di Erba: il parroco e i fedeli non ci stanno.

Sospesa la messa al Cimitero Maggiore

La notizia si è sparsa la scorsa settimana: la messa domenicale delle 16 al Cimitero Maggiore non verrà più celebrata. E subito si è aperta la polemica. Non solo da parte dei fedeli abituati a seguire quella celebrazione, ma anche da parte di don Bruno Borelli, vicario parrocchiale di San Maurizio, sotto la cui competenza ricade la cappella del cimitero.

A prendere la decisione, dopo una serie di segnalazioni e riflessioni, è stato direttamente monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale della zona III, che ha comunicato la sua decisione ai sacerdoti, ma anche ai fedeli attraverso una lettera. “In accordo con il prevosto, dal prossimo settembre, dopo la consueta pausa di agosto, non sarà più celebrata la messa domenicale e festiva delle ore 16 al cimitero Maggiore di Erba. La decisione arriva dopo ponderata attenzione. Nelle parrocchie della città di Erba vengono già celebrate molte messe domenicali e festive e l’opportunità alla partecipazione è più che assicurata. L’intenzione di far vivere nella comunità parrocchiale il momento sorgivo della vita della chiesa, come è appunto la celebrazione eucaristica, suggerisce di orientare nelle parrocchie la partecipazione dei fedeli”.

