Al via il 22 e 23 febbraio le Unitalsiadi sulla neve

Aspettando le prossime Olimpiadi Invernali, anche quest’anno la Sottosezione dell’Unitalsi di Sondrio dà vita alle ‘UNITALSIADI’, giornate sulla neve in Valtellina che si terranno i prossimi 22 e 23 febbraio. Quella di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale perchè si festeggeranno i 25 anni della manifestazione.

“Si tratta di una due giorni sulla neve dedicata a tutti i volontari e disabili delle sottosezioni dell’Unitalsi Lombarda – ci dice il presidente regionale Vittore De Carli – che vuole però essere ‘allargata’ anche ai tanti giovani che partecipano ai pellegrinaggi, per dar loro modo di integrarsi ulteriormente nella grande famiglia ‘unitalsiana”.

La giornata di sabato 22 febbraio, dopo l’arrivo e la sistemazione all’Hotel ‘Salyut’ di San Pietro Berbenno, il pranzo, il pomeriggio con una visita culturale, la S. Messa delle 18 e la cena, si chiuderà con una serata speciale in allegria, in preparazione dei giochi del giorno dopo. Domenica 23, infatti, dopo la colazione in albergo, i partecipanti si trasferiranno sulla neve di Caspoggio, località sciistica in provincia di Sondrio, quasi al confine con la Svizzera, a 1.400 metri di quota, dove si darà il via alla giornata di giochi e gare per tutti. La partenza per il rientro è prevista, dopo il pranzo, verso le 15.30.

Il costo della due giorni sulla neve è di 110 euro a persona (100 euro se non si partecipa al pranzo del sabato). La quota verrà ulteriormente ridotta in caso di partecipazione parziale alla due giorni o in caso di partecipazione di bambini e famiglie. Gli spostamenti, sia all’andata che al ritorno, sono a carico degli iscritti. Le iscrizioni dovranno pervenire, entro il 12 febbraio 2020, alla sottosezione di Sondrio via mail all’indirizzo sondrio@unitalsilombarda.it