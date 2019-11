Attorno a lui è riuscito negli anni a creare un gruppo di amici prima ancora che di colleghi. Tanto è vero che tutti loro, mercoledì all’ora di pranzo, gli hanno voluto dedicare una festa in sala consiliare per il raggiungimento della pensione.

Storico agente della Polizia locale canturina in pensione

Giovanni Damiani, 62 anni, originario di Erba, cesserà di essere in servizio al Comando di Polizia locale di Cantù da lunedì. Con lui va in pensione un pezzo di storia della sede di via Vittorio Veneto. Damiani è infatti entrato in servizio nel 1984, dopo una brevissima esperienza nel Comune di Albese con Cassano.

