Studenti disabili senza assistenza educativa. Il caso è scoppiato questi giorni a Cantù.

Studenti disabili senza assistenza educativa a Cantù

Gli studenti disabili che frequentano le scuole superiori non avranno l’assistenza educativa durante gli ultimi 10 giorni di scuola. “Il Comune – attaccano i gruppi consiliari Cantù Rugiada e i Gruppi consiliari di Lavori in Corso – ha avvisato tardi le famiglie e non si è organizzato diversamente per risolvere la situazione ma la competenza e il problema dei fondi è da attribuire a Regione Lombardia. Questa vicenda dell’assistenza scolastica, come sanno gli amministratori degli altri Comuni con cui abbiamo condiviso negli anni scorsi battaglie politiche in Provincia, è da anni male gestita dalla nostra Regione che non ha creato un sistema di organizzazione efficace e non ha disposto risorse sufficienti”.

Quindi la richiesta delle minoranze: “Chiediamo con forza al Sindaco, e lo ripeteremo attraverso una mozione in consiglio comunale quando sarà insediato, di alzare la voce in Regione perché la Giunta leghista affronti questo problema: siamo stufi di vedere politici come il Presidente leghista della Regione Fontana che vengono in città a fare sorrisi e raccogliere voti prima delle elezioni e poi non risolvono i problemi. Il nuovo Sindaco scriva al suo compagno di partito Fontana alzando la voce perché gli studenti disabili di Cantù abbiano dalla Regione le risorse che servono per avere assistenza a scuola durante tutto l’anno, compresi gli esami qualora fosse necessario. Delle due l’una: o ha sbagliato il Comune leghista o ha sbagliato la Regione leghista! Speriamo che mettano in fretta una pezza…”.