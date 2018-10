Centosessanta espositori, 40mila visitatori previsti, 45 edizioni, oltre a 100 gli eventi in programma in una 9 giorni di evento. A Lariofiere, da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre va in scena l’Italia del saper fare con la 45^ Mostra dell’Artigianato.

Il taglio del nastro sabato 27 a Lariofiere

Il taglio del nastro sarà sabato mattina, alle 10, con il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, affiancato dal Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli. Ad accogliere gli ospiti il Presidente di Lariofiere, Giovanni Ciceri e la Presidente del Comitato organizzatore Elisabetta Maccioni con i Presidenti di Confartigianato Como, Marco Galimberti e Confartigianato Lecco, Daniele Riva.

Il programma della manifestazione, aperta al pubblico, prevede, come detto oltre a 100 appuntamenti per il grande pubblico, per il palato e più tecnici con incontri mirati e seminari. Tra gli altri, gli appuntamenti fissi dell’evento: mostra Gruppo Artistico Erbese; esposizione di opere tratte dalla collezione “Il Bestiario” della Scuola Grafica internazionale di Grafica di Venezia e laboratorio artigianale del merletto. Ci sarà anche la rassegna delle Vie del Gusto, il percorso alla scoperta della tradizione e del gusto con i birrifici artigianali e i prodotti dell’enogastronomia italiana e uno spazio bimbi nel corpo Centrale. Nell’area ristorante la rassegna enogastronomica con le cucine tipiche. Saranno proposti piatti con un unico comune denominatore: la cucina made in Italy.

Gli orari di apertura al pubblico

Novità dell’edizione 2018 è che l’ingresso sarà gratuito a partire dalle 18. Il costo d’ingresso in giornata è invece di 5 euro a persona (con sconti e riduzioni). Gli orari di apertura al pubblico saranno: sabato 27, giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 novembre dalle 10 alle 22. Domenica 28 ottobre e domenica 4 novembre dalle 10 alle 20. Nei giorni feriali apertura dalle 15 alle 22. Tutte le informazioni e il programma completo è consultabile sul sito.