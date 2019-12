Una donna coraggiosa, piena di vita e soprattutto sempre con il sorriso. Proprio da questa sua positività è nato il progetto che in poche settimane la sta facendo emergere sul web.

Sul web spiega come affrontare la vita sulla carrozzina

Claudia Besana, 35enne residente da 6 anni a Costa Masnaga ma originaria di Cremella, ha ideato VitaAbile per far conoscere a tutti come affronta le piccole sfide quotidiane seduta sulla sua carrozzina: dai lavori domestici, al make-up, sino alla scrittura… Dei brevi filmati in cui mostra la sua quotidianità. Claudia, che di professione è psicologa e psicoterapeuta e ha un suo studio proprio sotto casa, riesce a essere indipendente grazie alla sua tenacia e la sua «testardaggine». “Da piccola mi avevano detto che avrei dovuto scrivere con il computer – racconta – Io non mi sono voluta arrendere e ho cercato un mio metodo di scrittura: ero solo una bambina e ancora oggi scrivo”. La sua malattia, la Charcot Marie Tooth 4a, le era stata diagnosticata dalla nascita ma nonostante questo non si è mai arresa.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 30 novembre in edicola

