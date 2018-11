Jackpot solo sfiorato ma comunque una bella vincita da registrare al Supernalotto.

Superenalotto jackpot sfiorato ad Albese con Cassano

Il fortunato giocatore ha indovinato un 5 da oltre 23mila euro nell’ultimo concorso. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Food Line, in Piazza Motta 3. Il Jackpot, e quindi la vincita sfiorata, ha raggiunto i 65,1 milioni di euro, quarto premio in palio più alto al mondo e secondo in Europa. Un po’ di rammarico per il vincitore?

