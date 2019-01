La fortuna fa ancora tappa nel Comasco con il SuperEnalotto.

SuperEnalotto vinti 87mila euro a Tavernerio

Nel concorso di ieri, giovedì 10 gennaio 2019, a Tavernerio, è stato sfiorato il Jackpot. Con un 5 sono stati vinti 87.029,05 euro. La giocata, riporta Agipronews, è stata convalidata presso l’edicola Tavernerio in via Provinciale 37. Il fortunato vincitore ha decisamente iniziato col botto il nuovo anno.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto gli 89,7 milioni di euro: si tratta del premio in palio più alto al mondo e del nono nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Lombardia l’ultimo Jackpot è quello da 36 milioni di euro realizzato a febbraio del 2006 a Mazzo (Milano).