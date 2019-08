Questa estate la giunta regionale lombarda ha approvato l’abolizione del superticket per oltre 600mila lombardi con una manovra da 10,5 milioni di euro. Esenzione che entrerà in vigore dal prossimo ottobre.

Sul tema interviene il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo, ricordando che il gruppo democratico aveva presentato, durante la discussione dell’assestamento di bilancio, un ordine del giorno con cui chiedeva di esentare tutti i cittadini con redditi familiari fino a 50mila euro e che Lega e alleati avevano votato contro.

“Togliere i superticket ai redditi bassi e medio bassi è una cosa che noi chiediamo da tempo e lo abbiamo fatto anche nella discussione dell’assestamento di bilancio, dunque siamo moderatamente soddisfatti della delibera regionale, anche sapendo che altre Regioni hanno fatto molto di più. Occorre comunque dire che solo nel territorio di competenza della nostra ATS, cioè le province di Como e Varese, i cittadini versano alla Regione per i ticket su visite ed esami circa 59 milioni l’anno, che diventano più di 100 milioni se consideriamo anche i ticket regionali sui farmaci, quindi il ritocco complessivo di 10 milioni per tutta la Regione, dove si pagano 741 milioni l’anno, non è che una goccia nel mare. Non è il primo taglio, e quelli precedenti non hanno avuto grande impatto, soprattutto perché le procedure per ottenere le esenzioni erano eccessivamente laboriose e molti cittadini o non erano informati o hanno evidentemente rinunciato. Quindi verificheremo che la Regione dia modo ai cittadini di ottenere effettivamente l’esenzione appena introdotta”.