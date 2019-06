“Questo sarà un anno importante per la digitalizzazione”. Così l’assessore con delega alla Digitalizzazione Alessio Nava ha presentato, nella mattinata di giovedì, il nuovo sito internet del Comune di Erba e l’App Municipium.

Svolta digitale al Comune di Erba

“Stiamo riorganizzando il Comune dal punto di vista digitale, in questo senso avevamo un vero e proprio gap perchè le passate amministrazioni non credevano molto nella informatizzazione. Voglio ringraziare il sindaco che ci ha dato la possibilità di attivare il nuovo sito e la App, in questo modo saremo ancora più vicini ai cittadini”. Proprio da venerdì, infatti, è online il nuovo sito internet dell’Amministrazione (QUI IL LINK).

