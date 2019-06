Finalmente l’estate è arrivata e ce lo conferma il termometro; il caldo è fortemente aumentato negli ultimi giorni e nella giornata di domani, 27 giugno 2019, il termometro arriverà a registrare temperature da record con picchi di 38-40 gradi in quasi tutte le città italiane e anche in quelle del Centro-Nord.

Temperature da record nella giornata di domani: 10 regole d’oro anti-caldo

Come ogni anno, l’Ats Insubria invita a seguire alcune brevi indicazioni, valide per tutti, ma soprattutto per i soggetti più a rischio: bambini, persone anziane, donne in stato di gravidanza e lavoratori “outdoor”.

Una serie di consigli pratici per affrontare il caldo estivo ed evitare colpi di calore:

Ricordati di bere; Evita di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata; Apri le finestre al mattino e abbassare le tapparelle o chiudi le imposte; Rinfresca l’ambiente; Copriti quando passi da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata; Indossa un cappellino e occhiali scuri; Indossa indumenti chiari di fibre naturali e non sintetiche che impediscono la normale traspirazione della pelle; In caso di mal di testa provocato da colpo di sole o calore, bagnati con acqua fresca; Consulta il medico se soffri di pressione alta; Non assumere integratori salini senza aver prima consultato il medico.

Quali cibi consumare e quali evitare

L’Ats Insubria consiglia di bere almeno 2 litri di acqua nel corso della giornata, anche se si ha poca sete. Nel caso si può alternare l’acqua con tè; da evitare invece bevande ghiacciate, che possono provocare congestioni, e bevande alcoliche, che aumentano la sudorazione.

Si consigliano pasti leggeri e frequenti: l’ideale sarebbero 5 pasti al giorno a base di pesce – da preferire a carne e formaggi – frutta e verdura che danno il giusto apporto di acqua, vitamine e zuccheri. Ottimo il gelato, meglio se alla frutta perché ricco di acqua.

Numeri da chiamare

In caso di emergenza o per maggior informazioni, contattare

Call Center Regione Lombardia (gratuito sia da telefono fisso che da cellulare) 800.318.318

Filo d’Argento Auser (gratuito sia da telefono fisso che da cellulare) 800.995.988

oppure consultare la pagina dedicata sul portale del Ministero della salute (CLICCA QUI)