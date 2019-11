Terremoto in Albania: una notte, un risveglio terribili per il popolo albanese e in particolare per le zone limitrofe a Durazzo. Al momento in cui si scrive il bilancio è di 16 morti accertati finora, 600 i feriti, ma la stima è ancora parziale. A fare questi terribili danni una scossa di magnitudo 6,5 che è stata avvertita anche in Puglia e Basilicata. A Durazzo, la città più colpita e dove due hotel sono crollati, nel primo pomeriggio si è registrata una nuova scossa di 5 punti di magnitudo. L’Italia non resta a guardare ed è pronta a inviare un’equipe di supporto.

Terremoto in Albania

“Vicinanza e solidarietà al popolo albanese con l’impegno di sostenere, per quanto di nostra competenza, ogni azione mirata a garantire un supporto concreto”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta le prime notizie che giungono dall’Albania colpita da un forte terremoto.

“Il ministero dell’Interno – spiegano il presidente Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – ha attivato l’intervento immediato della squadra USAR (Urban-Search And Rescue) specializzata nell’individuazione e nel disseppellimento delle persone travolte da macerie e altri materiali”.

“Regione Lombardia, attraverso AREU (Agenzia Regionale Emergenza urgenza, Ndr) – proseguono Fontana e Gallera – partecipa a questa particolare spedizione attraverso personale sanitario specializzato composto, per ora, da un medico e un infermiere e da una squadra formata da 4 specialisti con un elicottero attrezzato con visori e dispositivi per la guida e le ricerche notturne. Ovviamente la situazione è in costante evoluzione e siamo a disposizione per eventuali ulteriori interventi”.

Pronto a partire sarà proprio l’elisoccorso di Como con un infermiere e un medico del nostro territorio.

Terremoto Albania, team italiano in partenza https://t.co/IzlZkHTlYs — Croce Rossa Lombardia (@CRILombardia) November 26, 2019

